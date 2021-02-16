Adidas начал процесс продажи бренда Reebok

ТАСС, 16 февраля. Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas начал процесс продажи своего дочернего подразделения Reebok. Об этом компания сообщила в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте.

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok. В перспективе компания намерена сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров", - говорится в заявлении.

Как отметил председатель правления Adidas Каспер Рорстед, Adidas и Reebok смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.

Adidas приобрел Reebok в 2006 году. Компания ранее сообщала, что бренд Reebok пострадал от пандемии коронавируса больше, чем Adidas. О планируемой продаже было объявлено в декабре.