МЭР предложило создать подкомиссию для защиты интересов российских инвесторов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило создать подкомиссию по инвестиционному развитию для совершенствования нормативного правового регулирования инвестиционной деятельности и обеспечения защиты законных интересов инвесторов, в том числе в связи с недружественными действиями иностранных государств. Об этом говорится в проекте постановления правительства "О внесении изменений в положение о правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Функции по организационно-техническому обеспечению деятельности подкомиссии предлагается возложить на министерство экономического развития Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, в задачи подкомиссии предлагается включить определение приоритетных направлений совершенствования нормативного правового регулирования инвестиционной деятельности и обеспечения защиты законных интересов хозяйствующих субъектов, подготовку предложений по вопросам совершенствования законодательства о налогах и сборах, повышения доступности инвестиционных и заемных финансовых ресурсов для реализации новых инвестиционных проектов.

Кроме того, предполагается, что подкомиссия будет готовить предложения по оптимизации регулирования внешнеэкономической деятельности и защите интересов предпринимателей "в связи с недружественными действиями иностранных государств".

Также в рамках подкомиссии планируют рассматривать вопросы совершенствования процедур по решению коммерческих споров и споров по вопросам защиты права собственности, включая совершенствование регулирования деятельности судебной системы РФ. В числе задач также значится подготовка предложений для "снятия административных и иных барьеров в сфере технического регулирования, в том числе промышленного строительства".

Отмечается также, что подкомиссия будет рассматривать вопросы, связанные с формированием долгосрочного инвестиционного спроса, в том числе посредством вовлечения ресурсов обществ с государственным участием и совершенствования нормативного правового регулирования их деятельности.

Указывается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.