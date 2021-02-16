Биржи США растут на открытии торгов

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Основные ключевые индексы на американских биржах начали день уверенным ростом. Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся во вторник на 88,34 пункта (+0,28%), до уровня 31 546,74. Индекс S&P 500 вырос на 10,89 пункта (+0,28%), до отметки 3 945,72. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 48,02 пункта (+0,34%), до 14 143,50.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,94%, до $60,03 за баррель. Этому способствовала временная приостановка работы на ряде месторождений в Техасе из-за холодов. Стоимость фьючерсов на золото опустилась до $1 789,50 за тройскую унцию, снизившись на 1,85%.

Росту бирж вновь способствуют ожидания того, что новый пакет мер по поддержке американской экономики будет принят уже в ближайшее время. По завершении второй попытки импичмента бывшего президента США Дональда Трампа Конгресс может, наконец, вернуться к экономическим проблемам, отмечает газета The Wall Street Journal.