Эксперт: дефицит IT-специалистов отмечается в России, несмотря на высокие зарплаты

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский рынок испытывает острый дефицит в специалистах, работающих в области информационных технологий (IT). Ежемесячная зарплата квалифицированного сотрудника этого профиля сегодня превышает 200 тыс. рублей, сказал во вторник на VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"В России сохраняется очень тяжелый дефицит кадров в IT-индустрии. <…> Средняя зарплата качественного IT-специалиста превышает 200 тыс. рублей. <…> Мы работаем над сокращением дефицита. Для этого государство реализует несколько абсолютно передовых практик подготовки кадров, отсутствующих сегодня в мире в любой другой стране", - сказал Песков.

Спецпредставитель президента РФ также напомнил участникам встречи, что, согласно исследованию специалистов международной образовательной платформы Coursera, Россия занимает первое место в мире по качеству подготовки специалистов, работающих с данными. В стране реализуется массовая подготовка наиболее востребованных специалистов по направлениям новых технологий, что также служит сокращению дефицита кадров, добавил он.

Песков отметил, что в мире сегодня формируется новая тенденция на создание цифровых компаний, не имеющих четкой географической привязки.

"Если в 2019 году из тех, кто собирался начинать свой бизнес, примерно 44% в качестве первого приоритета называли Силиконовую долину, то сегодня таких около 20%, а 42% выбирают построение цифровой распределенной онлайновой компании, <…> [согласно] последнему опросу американских компаний, который прошел буквально в прошлом месяце. <…> Это новая реальность, <…> пандемия развернула правила игры, и мы собираемся, конечно, воспользоваться изменившимися правилами", - пояснил Песков.