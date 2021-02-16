Прибыль банков упала из-за роста операционных расходов к доходам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главной причиной снижения прибыли российских банков в 2020 году является более быстрый рост их операционных расходов по сравнению с операционными доходами, говорится в комментарии рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги.

"Главной причиной снижения прибыли стал опережающий рост операционных расходов в сравнении с операционными доходами. Так, банки в 2020 году увеличили совокупные операционные расходы на 2,9% в сравнении с 2019 годом", - отмечается в комментарии.

По данным ЦБ, российские банки в 2020 году получили 1,6 трлн рублей прибыли, что на 6% ниже рекорда 2019 года.

"Коронавирус не помешал российским банкам нарастить кредитный портфель на 14% за 2020 год, что привело к увеличению чистых процентных доходов на 12%. Однако резко (более чем вдвое) вырос и объем отчислений в резервы, в результате чего операционная прибыль российских банков в 2020 году практически не изменилась: ее снижение составило 0,3%". - указывают аналитики.

Самыми значительными расходами в 2020 году стали траты банков на содержание персонала (52% от всех операционных расходов). Затраты на содержание имущества составили 9%, на страхование - 8%, услуги связи - 4%, рекламу - 3%.