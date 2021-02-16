Минфин предлагает разрешить физлицам покупать бессрочные бонды

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минфин России разработал законопроект, предоставляющий право квалифицированным инвесторам - физическим лицам приобретать бессрочные облигации, номинал которых равен или превышает 1 млн рублей. Об этом говорится в авторской статье замминистра финансов Алексея Моисеева для журнала "Финансы".

"Недавно на отечественном рынке появился новый продукт - корпоративные бессрочные, или, как их еще называют, "вечные" облигации. Первопроходцем выступило ОАО "РЖД". Выпуск бессрочных облигаций ОАО "РЖД", безусловно, стал заметным событием на фондовом рынке", - говорится в статье.

"Вечные" облигации интересны как пассивным инвесторам, которые могут рассчитывать на стабильные поступления денег в неограниченный период времени, так и эмитентам, которым требуются средства для инвестиционных целей без лишней долговой нагрузки, полагает Моисеев.

В свою очередь, право квалифицированным инвесторам приобретать бессрочные бонды позволит увеличить спрос на облигации без срока погашения при первичных размещениях, создаст поддержку ликвидности данного инструмента и одновременно пополнит инструментарий квалифицированных инвесторов новым доходным и надежным инструментом, добавил он.

В декабре 2018 года вступили в силу поправки, разрешающие компаниям выпускать вечные бонды, до этого размещать такие облигации могли только банки. Для того, чтобы выпустить бессрочные бонды, эмитенты должны соответствовать двум главным условиям: иметь наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале и в течение последних пяти лет не допускать дефолтов по другим облигациям.