Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины компании Janssen

ГААГА, 16 февраля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса производства компании Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора ЕС.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека проведет оценку вакцины по ускоренному графику, - отмечается в тексте. - Свое заключение комитет может выдать к середине марта, если информация компании об эффективности, безопасности и качестве вакцины окажется надежной и будет предоставлена в полном объеме".

Оценка вакцины в такой короткий период возможна благодаря тому, что EMA уже проводит постепенную экспертизу препарата, в ходе которой специалисты изучают имеющуюся информацию по результатам лабораторных и клинических исследований, а компания предоставляет новые данные по мере их появления. Если агентство решит, что преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования, то оно рекомендует выдачу временного регистрационного удостоверения. Вслед за этим окончательное решение должна будет принять Европейская комиссия.

К настоящему времени EMA выдало временное регистрационное удостоверение для трех вакцин. Первой на территории ЕС 21 декабря прошлого года была одобрена вакцина Comirnaty, совместно разработанная компаниями Pfizer из США и Biontech из Германии, после чего в странах сообщества стартовали кампании по вакцинации населения. Вслед за этим 6 января временное регистрационное удостоверение было выдано для вакцины Moderna, производимой одноименной американской компанией. А 29 января агентство дало добро на использование вакцины, разработанной британско-шведской компанией Astrazeneca и Оксфордским университетом.