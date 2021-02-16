Промышленные производители в России за январь повысили цены на свои товары на 3,5%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в январе 2021 года, по предварительным данным, выросли на 3,5% к декабрю 2020 года, говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, за январь 2020 года цены выросли на 1,2%.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на окатыши железорудные (окисленные) - на 27,9%, алмазы природные необработанные - на 24,4%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 22,5%, конденсат газовый нестабильный - на 16,5%, концентрат железорудный - на 15,1%, нефть - на 14,0%, агломерат железорудный доменный - на 13,9%, концентраты медные - на 11,9%, ангидрит - на 10,8%, концентраты цинковые - на 10,1%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на прутки, профили и проволоку цинковые; плиты, листы, полосы или ленту и фольгу цинковые - на 36,5%, трубы стальные бесшовные горячедеформированные - на 27%, сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 24,3%, чугун литейный - на 18,4%, трубы стальные электросварные - на 17,6%, прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки - на 16,8%, трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные - на 15,8%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 15,3%, профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей - на 13,8%, прокат сортовой и катанку стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей - на 13,6%, профили листовые из нелегированной стали - на 13,3%.

Цены на нефтепродукты и химические вещества

Кроме того, выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 38,6%, битумы нефтяные строительные - на 31,8%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки - на 21,3%, битумы нефтяные кровельные - на 19,4%, мазут топочный - на 13,2%, парафины нефтяные - на 12,6%, кокс и полукокс из каменного угля - на 10,0%, услуги по производству нефтепродуктов - на 8,9%, бензин автомобильный - на 8,5%.

В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой - на 46,2%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 40,7%, бензолы - на 33,8%, стирол - на 19,3%, этиленгликоль (этандиол) - на 18,4%, смолы эпоксидные в первичных формах - на 17,9%, серу техническую газовую - на 17,8%, каучуки бутадиеновые - на 17,7%, средства моющие - на 16,4%, спирты жирные промышленные - на 13,8%, кислоты ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые и производные этих соединений - на 13,6%, каучуки бутадиеннитрильные - на 13,3%.