ВТБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию до 6%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ до 30 апреля снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию на 0,4 процентных пункта (п. п.). Минимальная ставка по этим продуктам опустилась до 6% при подаче онлайн-заявки на сайте и при условии оформления страховки, говорится в сообщении пресс-службы.

"С 16 февраля ВТБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию на 0,4 п. п. при оформлении онлайн-заявки на сайте. Минимальная ставка с учетом дисконта и при оформлении страховой программы составит теперь 6% годовых. Предложение действует до 30 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, руководитель управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин уточнил, что каждый третий кредит наличными клиенты банка оформляют онлайн. "В рамках нашей стратегии мы стремимся сделать цифровые сервисы еще удобнее и выгоднее для клиентов, поэтому дополнительно снижаем ставки по кредитам наличными и рефинансированию при оформлении заявки на сайте. Уверен, что наше предложение сможет поддержать рост спроса на кредиты - ведь уже в январе мы увеличили объем выдачи в 1,5 раза. Население возвращается к потребительской активности, характерной до пандемии, и сниженные ставки по кредитам помогут сделать это с максимальной выгодой", - процитировала пресс-служба слова Благинина.

В январе 2021 года клиенты ВТБ оформили в банке более 97 тыс. кредитов наличными на сумму более 87 млрд рублей.