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Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 2020 год упала на 41,68%

Она составила 300,14 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Норникеля" по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2020 года составила 300,136 млрд рублей, что на 41,68% ниже, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах ГМК.

Выручка за отчетный период увеличилась на 5,21% - до 923,907 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 6,09% и достигла 621,944 млрд рублей, прибыль от продаж составила 572,020 млрд рублей (рост на +6,51%).

Доналоговая прибыль упала за отчетный период на 38,77% - до 382,934 млрд рублей.

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