СМИ: город Санья в зимний сезон диверсифицировал отдых для туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Курортный китайский город Санья на южном побережье острова Хайнань в текущем зимнем сезоне принял ряд эффективных мер по диверсификации туризма. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", эти усилия привели к ощутимым результатам даже при сохранении усиленных мер по противодействию пандемии.

"За первые четыре дня в период выходных по случаю новогодних праздников особенно высоким спросом среди отдыхающих пользовались тематические прогулки и экскурсии с подробной программой осмотра достопримечательностей", - рассказал представитель местного управления культуры и туризма. Как он уточнил, многие гости острова, как и в предыдущие годы, предпочли стандартные обзорные маршруты, однако в последнее время постоянно растет популярность индивидуальных прогулок на автотранспорте.

По официальным подсчетам, только за 10-13 февраля Санья принял более 370 тыс. туристов, что намного превышает показатель прошлого года, когда на Хайнане были введены особенно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. На этот раз порядка 55% номеров в гостиницах города (а в отдельных районах и до 70%) оказались заняты уже в первые дни общенациональных праздников, которые длятся неделю и завершатся 18 февраля.

Согласно наблюдениям местных туристических агентств, все больше приезжих отдают предпочтение прогулкам на морских яхтах. Кроме того, сотни тысяч людей устремились осматривать ландшафтные достопримечательности и расположенные в черте города традиционные деревни, пользующиеся большой популярностью среди отдыхающих из-за экзотики и неповторимого культурного колорита. Как отметила местная администрация, поток туристов всего за несколько суток увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Местные гиды настоятельно советуют посетить расположенный поблизости остров Учжичжоу, где произрастает более 2 тыс. видов тропической фауны. Некоторые из них считаются древнейшими на Земле - это популярное место для занятий спортом и восстановления здоровья после напряженных трудовых будней. Коме того, обязательно следует заглянуть в парк "Тропический рай Ялунвань" площадью более 1,5 тыс. га, который считается одной из лучших облагороженных экологических зон Хайнаня. Он расположен в гористой местности, примыкающей к морю и покрытой густыми лесами.

Санья - один из крупнейших курортов Китая, туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения. Власти провинции также планируют превратить этот город в крупный финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. По уровню благосостояния он уже сейчас занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР.