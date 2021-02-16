Российские индексы 16 февраля торговались разнонаправленно

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал смешанную динамику. Так, к вечеру индекс Мосбиржи увеличился на 0,38%, до 3495,26 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1494,58 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:05 мск вырос на 0,24%, до 73,57 рубля, евро - на 0,15%, до 89,13 рубля.

На пути дальнейшего роста для российских индексов встали сильные технические сопротивления вблизи исторических максимумов, а также снижение повышательного импульса на внешних рынках, пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Новый штамм коронавируса с "потенциально тревожным набором мутаций", по данным СМИ, выявлен в Великобритании. В данных условиях февральский индекс экономических настроений ZEW в Германии, показавший рост до 71,2 п. при прогнозе 59,6 п., не сильно повлиял на общие настроения", - пояснил эксперт.

В свою очередь нефтяные цены, подогреваемые новостями об аномальных морозах в Техасе, остаются вблизи $63, но уже теряют уверенность на фоне общей "перегретости".

Рынок акций

Лидерами роста во вторник стали расписки TCS Group (+3,69%) и акции "М.Видео" (+2,63%). "В обеих бумагах есть собственные торговые идеи, и обе они отлично работают. В первом случае в акциях завершилось корреляционное снижение после недавнего обновления максимумов, и рынок снова готов покупать с целью на 850 рублей. В акциях TCS покупатели тянутся к предыдущему пику на отметке 3691 рублей и вот-вот его протестируют повторно, новой целью атаки станет область 3750 рублей", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Также среди фаворитов оказались акции "Газпрома" (+1,25%), которые растут на фоне новостей о бронировании дополнительных мощностей из-за высокого спроса на газ в Европе вследствие установившейся продолжительной холодной погоды, сообщил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Под давлением торгуются акции "Алросы" (-2,36%), "Яндекса" (-2,11%), Мосбиржи (-1,66%) и ГМК "Норильский никель" (-0,33%).

Прогноз на среду

На рынке сформировался ряд традиционных поводов для активизации продаж, полагает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Прежде всего - это новые "вбросы" информации СМИ об обострении отношений КНР и США, традиционный для инвесторов "медвежий" сигнал. Financial Times со ссылкой на свои источники сегодня объявило о том, что правительство Китая рассматривает возможность ограничения экспорта редкоземельных металлов, чтобы подорвать оборонную промышленность США и Европы", - рассказал он. Еще один традиционный негативный, но краткосрочный по характеру фактор для сегмента рисковых инвестиций связан с ожиданием нового обострения политической напряженности в США, добавил Осин.

По оценкам эксперта, завтра преобладают шансы снижения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия среды "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3440-3540 пунктов, а также 73,50-74,00 рублей и 89,05-89,55 рубля.

В "БКС Мир инвестиций", напротив, считают, что в середине недели у российского рынка остаются шансы продвинуться к новым рекордным вершинам по индексу Мосбиржи. Прогнозный диапазон компании по индексу Мосбиржи на среду - 3450-3525 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73-74 рублей.