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Московский эндокринный завод вложит 1 млрд рублей в производство лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что таким образом в городе создаются рабочие места

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы заключили офсетный контракт с Московским эндокринным заводом, в рамках которого инвестор вложит 1 млрд рублей в производство 20 лекарств. Об этом написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы предлагаем инвесторам разные формы выгодного для всех сотрудничества. Одна из них - офсетные контракты. Только что заключили пятый офсет с Московским эндокринным заводом. Он вложит 1 млрд рублей в производство 20 лекарств, в том числе анальгетиков, антидепрессантов, антибактериальных препаратов. А город будет закупать их для медучреждений в течение восьми лет", - написал мэр.

Он добавил, что благодаря офсетным контрактам создаются новые рабочие места. Инвестор получает долгосрочный спрос и платежеспособного заказчика в лице города.

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