В США из-за резкого похолодания приостановили работу несколько предприятий автопрома

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Крупные автомобилестроительные компании, в том числе General Motors (GM), Ford Motor и Toyota Motor, во вторник были вынуждены приостановить работу на некоторых своих предприятия в США из-за непривычно холодной погоды в нескольких районах страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Из-за холодов, снегопадов и вызванных ими перебоев в энергоснабжении частично приостановлена работа на нескольких заводах GM в штатах Техас, Теннесси, Индиана и Кентукки.

Временно прекращено производство на предприятии Ford в Миссури, а также на заводах Toyota в Кентукки, Миссисипи, Техасе и Западной Вирджинии.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек.

Как передает портал poweroutage.us, из-за резкого похолодания около 4,6 млн жителей пяти штатов остались без электричества, в том числе свыше 4,1 млн в Техасе. Ранее во вторник в Далласе (штат Техас) температура снизилась до минус 16 градусов Цельсия, в Оклахома-Сити (штат Оклахома) - до минус 21, в Канзас-Сити (штат Миссури) - до минус 35 градусов.