Кабмин 17 февраля обсудит налогообложение на федеральной территории Сириус

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду, 17 февраля, очередное заседание, на котором в том числе рассмотрит поправки в законодательство с учетом появления в России федеральной территории Сириус. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании планируют обсудить внесение в Налоговый кодекс РФ изменений, которые позволят определить полномочия представительного органа федеральной территории в этой сфере, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов в Сириусе.

Будет также рассматриваться законопроект о внесении в Бюджетный кодекс РФ изменений, предусматривающих интеграцию в бюджетный процесс федеральных территорий, в том числе Сириуса.