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Кабмин 17 февраля обсудит налогообложение на федеральной территории Сириус

Будет также рассматриваться законопроект о внесении в Бюджетный кодекс изменений, предусматривающих интеграцию в бюджетный процесс федеральных территорий

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду, 17 февраля, очередное заседание, на котором в том числе рассмотрит поправки в законодательство с учетом появления в России федеральной территории Сириус. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании планируют обсудить внесение в Налоговый кодекс РФ изменений, которые позволят определить полномочия представительного органа федеральной территории в этой сфере, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов в Сириусе.

Будет также рассматриваться законопроект о внесении в Бюджетный кодекс РФ изменений, предусматривающих интеграцию в бюджетный процесс федеральных территорий, в том числе Сириуса.

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