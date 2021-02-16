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Кабмин 17 февраля обсудит ограничение выбросов парниковых газов

Также правительство рассмотрит вопрос о внесении изменений в положения о Минздраве и Минстрое РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду, 17 февраля, очередное заседание, на котором в том числе обсудит проект федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что законопроект призван урегулировать "общественные отношения, возникающие при осуществлении на территории РФ хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов".

Также правительство рассмотрит вопрос о внесении изменений в положения о Минздраве и Минстрое РФ. Как говорится в материалах пресс-службы кабмина, принятие соответствующего документа "продиктовано необходимостью наделения Минздрава России и Минстроя России новыми полномочиями по обеспечению охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции".

Еще один проект федерального закона, который планируется обсудить в среду, касается семеноводства. Как отмечают в правительстве, законопроект направлен на "создание условий для развития эффективного рынка семян в РФ, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая, повышение качества семенного материала".

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