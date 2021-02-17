Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви даст показания суду

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду продолжит слушания о растрате 2,5 млрд рублей в банке "Восточный", в ходе которых главный фигурант дела - основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви - даст свои показания, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее суд начал рассмотрение дела по существу. Все фигуранты отвергли предъявленное обвинение. В свою очередь прокуратура намерена после показаний Калви начать представление суду доказательств вины подсудимых.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).