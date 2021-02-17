В Centreon заявили, что ни один из клиентов компании не пострадал от кибератак

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Французская компания-производитель программного обеспечения Centreon заявила, что ни один из ее клиентов не пострадал от кибератак, о которых ранее сообщил Правительственный центр мониторинга, предупреждения и реагирования на кибератаки при Национальном агентстве безопасности информационных систем (ANSSI). Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP).

"ANSSI уточняет, что только 15 объектов были целью этой кампании, и все они являются пользователями устаревшей (бесплатной) версии с открытым исходным кодом, которая не поддерживается уже в течение пяти лет", - приводит агентство заявление Centreon. AFP также уточняет, что ряд компаний, в том числе Air France, также заявили, что не пострадали от возможных кибератак.

В понедельник ANSSI опубликовал отчет, согласно которому французские предприятия с 2017 года подвергались кибератакам. При этом в отчете не конкретизируется, какой ущерб был нанесен предприятиям и что именно сделали хакеры.