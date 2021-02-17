Индекс Dow Jones достиг рекордных показателей на фоне непогоды в США

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Промышленный индекс Dow Jones достиг рекордных показателей к завершению торгов во вторник на фоне приостановки из-за непогоды работ на месторождениях в США.

Согласно данным на сайте Нью-йоркской фондовой биржи, Dow Jones поднялся на 64,35 пункта (+0,2%), до рекордного уровня 31 522,75 пункта. Индекс S&P 500 понизился на 2,24 пункта (-0,06%), до отметки 3 932,59. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 47,97 пункта (-0,34%), до 14 047,50.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,69%, до $60,14 за баррель. Этому способствовала временная приостановка работы на ряде месторождений в Техасе из-за холодов. Стоимость фьючерсов на золото опустилась до $1 793,7 за тройскую унцию, снизившись на 1,62%.

Портал Business Insider отмечает, что укрепление индекса Dow Jones вызвано ростом цен на энергоресурсы, который был спровоцирован приостановкой добычи из-за непогоды в США. По данным портала, стоимость акций энергетических компаний выросла в среднем на 3% к закрытию торгов. Кроме того оптимизм инвесторов связан с текущим снижением числа новых случаев заражения коронавирусом и ожиданиями того, что новый пакет мер по поддержке американской экономики будет принят уже в ближайшее время.