{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": задолженность россиян по автокредитам превысила 55 млрд рублей

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", это на 22,6% больше, чем в 2019 году
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Просроченная задолженность граждан по кредитам на машины выросла почти до 56 млрд рублей, что на 22,6% (или 10,3 млрд рублей) больше по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

На эту тему

По данным "Эквифакс", объем просроченных более чем на 90 дней обязательств по таким ссудам вырос с 45,6 млрд рублей в 2019 году до 55,9 млрд рублей в 2020 году, а их число увеличилось с 99 тыс. до 113 тыс.

По словам генерального директора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, динамика просроченной задолженности по программам автокредитования в основном зависела от коронавирусных ограничений. Пик неплатежей по автокредитам, по данным бюро, пришелся на август 2020-го и составил 58,3 млрд рублей.

"В 2021-м динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении. Все это должно привести к долгожданному увеличению объема портфеля таких кредитов, который в 2019-м показал рост больше 20%, а в прошлом - меньше 7%", - добавил Лагуткин "Известиям".

Теги
Россия
"Известия": производители яиц и мяса птицы в РФ предложили повысить цены на товары до 10%
По данным издания, производители, в частности, отметили увеличение стоимости кормовой базы и существенное сокращение поголовья
Читать полностью