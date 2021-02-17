"Известия": задолженность россиян по автокредитам превысила 55 млрд рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Просроченная задолженность граждан по кредитам на машины выросла почти до 56 млрд рублей, что на 22,6% (или 10,3 млрд рублей) больше по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду сообщает газета " Известия " со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

По данным "Эквифакс", объем просроченных более чем на 90 дней обязательств по таким ссудам вырос с 45,6 млрд рублей в 2019 году до 55,9 млрд рублей в 2020 году, а их число увеличилось с 99 тыс. до 113 тыс.

По словам генерального директора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, динамика просроченной задолженности по программам автокредитования в основном зависела от коронавирусных ограничений. Пик неплатежей по автокредитам, по данным бюро, пришелся на август 2020-го и составил 58,3 млрд рублей.

"В 2021-м динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении. Все это должно привести к долгожданному увеличению объема портфеля таких кредитов, который в 2019-м показал рост больше 20%, а в прошлом - меньше 7%", - добавил Лагуткин "Известиям".