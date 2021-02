Google заключил договор об оплате контента с одной из крупнейших медиакомпаний Австралии

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Корпорация Google заключила соглашение с одной из крупнейших медиакомпаний Австралии Nine Entertainment, согласившись выплачивать ей более $23 млн ежегодно. Об этом в среду сообщает издание The Australian.

По его данным, Nine Entertainment заключила с Google сделку, по которой цифровой гигант будет платить "за новостной контент медиакомпании более 30 млн австралийских долларов ($23,3 млн) в год". Участники сделки пока не комментируют условия соглашения, однако известно, что декларация о намерениях уже подписана, и контракт будет заключен к концу месяца.

В Google отметили, что ведут активные переговоры с рядом "крупных и небольших СМИ" Австралии в преддверии вступления в силу кодекса для игроков медиарынка страны, предложенного правительством прошлым летом. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о достижении соглашения со второй крупной медиакомпанией страны News Corp Australia и телеканалами ABC и SBS. В понедельник о заключении пятилетнего договора с Google также сообщила новостная компания 7News.

Известно, что заключенное Nine Entertainment соглашение будет действовать в отношении всех медиаактивов компании, включая ведущие издания континента: The Sydney Morning Herald и The Age, а также телеканал 9News, одноименный новостной портал и радио.

Кодекс для медиарынка Австралии

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости принять новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, он устранит критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми гигантами Google и Facebook, а также обеспечит механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж. Владельцы технологических корпораций предложенный документ сочли несправедливым и пообещали ограничить ряд функций на территории Австралии, если он вступит в силу. Власти страны в ответ на угрозы провели переговоры с компанией Microsoft, которая выразила готовность заполнить нишу Google в Австралии и работать в соответствии с требованиями кодекса.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал медиакодекс в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений. Планировалось, что рассмотрение законопроекта начнется во вторник, 16 февраля, однако главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что оно состоится немного позднее, поскольку "правительство согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами Facebook и Google".