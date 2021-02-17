Порядка 25% оборота "AliExpress Россия" приходится на продавцов из РФ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 25% оборота "AliExpress Россия" (совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ) по итогам 2020 года приходится на российских продавцов, число которых выросло в семь раз и достигло 35 тыс. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор AliExpress в России Дмитрий Сергеев.

"Пандемия была очень большим толчком к развитию рынка электронной коммерции. Мы думаем, что российский рынок электронной коммерции вырос в два раза только благодаря пандемии. То, что могло произойти за несколько следующих лет, произошло за полгода. В нашем случае этот рост, прежде всего, выразился в очень большом росте локального бизнеса - мы называем локальным бизнесом, когда товар, продавец и покупатель находятся в России. У нас этот сегмент очень сильно вырос - число российских продавцов выросло в семь раз, порядка 35 тыс. продавцов у нас уже сейчас из России. Локальный сегмент у нас составил порядка 25% общего оборота, хотя исторически был меньше 10%", - сообщил он.

По словам Сергеева, количество ИП выросло на площадке в 15,6 раза до 14,5 тыс. Порядка 80% локальных продавцов маркетплейса - малый и средний бизнес. Сейчас на площадке порядка 5,5 млн уникальных наименований товаров (SKU) от российских селлеров.

Гендиректор "AliExpress Россия" сообщил в беседе с ТАСС, что 2020 год позволил сфокусировать внимание площадки на поддержке российских продавцов и МСП. Ретейлер заложил порядка 2 млрд рублей инвестиций на 2020-2021 годы в проекты про субсидированию локальных продавцов, в том числе в кампанию по обнулению комиссии.

Кроме того, ретейлер участвует в проектах Российского экспортного центра (РЭЦ). РЭЦ помогает российским компаниям выйти на китайские торговые площадки, субсидирует часть затрат на логистику, сертификацию. Кроме того, "AliExpress Россия" участвует в эксперименте с "Почтой России" по созданию в России бондовых складов."Очень активно участвуем и поддерживаем эту инициативу. Нам кажется, что она очень актуальна, потому что многие страны вокруг России, в том числе Казахстан, Латвия, имеют режим бондового склада, который может очень хорошо использоваться для реэкспорта, экспорта и транзита. Россия географически может стать частью этого рынка - между Европой и Азией. С точки зрения импорта, бондовый склад - это наиболее прозрачный, опробованный в мире инструмент контроля импорта, контроля трансграничного оборота. Не через запретительные меры, которые в итоге приведут к увеличению объема, ввозимого российскими компаниями различными непрозрачными каналами, а, наоборот, с помощью максимального "обеления" всего потока. Те, кто его ввозят, сами захотят положить товар на бондовый склад, потому что это коммерчески интересно", - отметил Сергеев.

Российский ретейлер

Стратегия маркетплейса, пояснил он, подразумевает дальнейший фокус на локализацию "всего", в том числе развитие брендированных пунктов вывоза товаров (число партнерских пунктов уже достигло 18 тысяч), приложения, а также развитие продаж российских продавцов. По словам Сергеева, "AliExpress Россия" видит свою задачу в том, чтобы наполнить бренд AliExpress новым смыслом: теперь это не только товары из Китая, но и товары из России. "Наш российский ассортимент не будет уникальным, но при этом наша уникальность состоит в том, что маркетплейс наполнен гигантским трансграничным ассортиментом. То есть в количестве SKU мы всегда будем сильно больше, чем любая российская площадка или даже все они сложенные вместе", - отметил Сергеев.

"Мы планируем достаточно серьезно менять пользовательский опыт. И мы будем инвестировать в сервис для наших продавцов (и в кроссбордер, и в локальный), чтобы самим предоставлять логистическую услугу. Мы будем открывать свои собственные пункты выдачи заказов, делать много всего связанного с повышением качества сервиса", - сообщил Сергеев.

Он также добавил, что площадка считает нецелесообразным для дальнейшего развития на российском рынке конкурировать несколькими брендами, поэтому сосредоточится на развитии бренда "AliExpress Россия". Tmall сейчас работает в структуре "материнского" бренда, предлагая товары российских продавцов, а Pandao уже превращен в экспериментальную площадку.

Срок доставки товаров

Сергеев сообщил ТАСС, что средний срок доставки товаров из Китая на AliExpress с конца 2019 года снизился вдвое - до 15 дней, а из РФ - до 4,5 дня.

"Есть огромный запрос от очень многих клиентов на качество сервиса, а качество сервиса - это более быстрая доставка, гарантированная доставка, возможность возврата, обмена и так далее. Очень многие вещи, которые мы делаем, связаны с улучшением этого сервиса. У нас, например, очень хорошо растут показатели доставки из Китая: средний срок доставки составляет 15 дней. Средний срок доставки по России - 4,5 дня. Многие вещи стали доставляться самолетом, хотя раньше плыли кораблем через Владивосток, а потом медленно ехали по России. Многие люди готовы за это платить через консолидацию, покупая два товара, а не один, и получая принципиальное ускорение доставки", - отметил он.

В апреле 2020 года ретейлер запустил сервис Plus с гарантированной доставкой за 14-15 дней. Сейчас к нему подключено 56,5 тысячи селлеров, в общем GMV (обороте) сервис составляет около 38%, сообщил он.

В ноябре 2019 года срок доставки в среднем составлял 25-30 дней.

Зарегистрированные пользователи

По словам Сергеева, аудитория зарегистрированных пользователей "AliExpress Россия" по итогам 2020 года составляет 61 млн человек (ранее цифра не раскрывалась), а ежемесячная аудитория - 29,1 млн пользователей.

"Мы номер один по аудитории - 29,1 млн MAU (аудитория активных пользователей в месяц, по отношению к ноябрю 2019 года она выросла на почти 17% - прим. ТАСС)", - сообщил он, добавив, что по итогам 2020 года у площадки порядка 61 млн зарегистрированных пользователей, которые воспользовались площадкой.

Дневная активная аудитория "AliExpress Россия" составляет порядка 8,8 млн человек. Общая аудитория AliExpress в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" достигла 8 млн человек в месяц. "Мы хотим эту аудиторию конвертировать в аудиторию, покупающую товары в том числе из России. Если раньше, исторически, эта аудитория покупала товары из Китая, сейчас она начинает покупать товары из России. Тем самым мы даем доступ к этой большой аудитории российским продавцам. Маркетплейс - это соединение спроса и предложения. Формируя это предложение и направляя в его сторону спроса, мы "раскачиваем" продажу товаров из России", - отметил Сергеев.

Сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса "Есть!", запущенный 31 августа, в течение IV квартала 2020 года, сообщил Сергеев, увеличил число пользователей в семь раз. Сервис присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани, в планах - запуск сервиса в Ростове-на-Дону.

Оборот ретейлера

Сергеев сообщил ТАСС, что "AliExpress Россия" по итогам 2020 года может занять первую строчку по аудитории и вторую строчку по обороту среди крупнейших российских онлайн-ретейлеров, сохраняет планы по выходу на IPO и увеличению оборота до $10 млрд на горизонте двух-трех лет.

Компания планирует раскрыть оборот по окончании финансового года (апрель 2020 года - март 2021 года). "Мы номер один по аудитории, мы занимаем второе место по GMV [обороту]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос и порекомендовав дождаться официальных данных.

По словам CEO "AliExpress Россия", компания сохраняет планы по выходу на IPO и увеличению оборота до $10 млрд в перспективе двух-трех лет. "У нас нет конкретных дат и ожиданий, когда мы собираемся выйти на IPO, это будет решение акционеров, но мы это не исключаем. За два-три года хотим достигнуть оборота в 10 млрд долларов", - отметил Сергеев.

В начале пандемии, напомнил Сергеев, ретейлер столкнулся со сложностями с доставкой посылок из Китая, поскольку в этой стране пандемия COVID-19 началась на несколько месяцев раньше, чем в России. Затронули ретейлера и проблемы глобальной логистики, когда часть маршрутов выросла в цене из-за пандемии, а некоторые продавцы из Китая, которые раньше не брали деньги за доставку, стали их взимать. "Думаю, что сейчас мы уже все их преодолели, по цифрам мы это видим. Кроссбордер растет очень неплохо. Мы также активно развиваем локальный оборот с доставкой товаров из России", - отметил CEO "AliExpress Россия".

Ключевыми категориями для площадки являются одежда, электроника и товары для дома, доли которых в обороте составляют 15, 30 и 20% соответственно.

В начале января AliExpress из-за ограничений ЦБ вынужденно отключал оплату в России с помощью "ЮMoney" (принадлежит Сбербанку). Как ожидается, в ближайшее время возможность снова появится. Также "в процессе" находится подключение к площадке Apple Pay, а недавно маркетплейс подключил оплату через Google Pay.

Крупнейшие российские онлайн-ретейлеры продолжают раскрывать финансовые результаты за 2020 год. Ozon раскроет свой GMV за 2020 год 30 марта. Маркетплейс Goods, входящий в группу компаний "М.Видео - Эльдорадо", раскроет результаты 4 марта. При этом раскрыл свои результаты крупнейший российский онлайн-ретейлер с 2016 года - Wildberries, оборот которого в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд рублей.

Новые клиенты

Сергеев считает, что российские онлайн-площадки в будущем будут конкурировать за новую аудиторию на фоне консолидации рынка и дальнейшего проникновении электронной коммерции в жизнь россиян.

"Российский рынок высококонкурентный. Доля e-commercе в общем обороте ретейла за пандемию выросла в два раза, но все равно, это 8-9% от всего ретейла, тогда как в Китае это уже 35 процентов и даже больше. Есть огромный потенциал роста. Мы сейчас говорим на самом деле не о том, что все многочисленные игроки будут делить одного и того же клиента, - есть приток новых клиентов, новых продавцов, которые только пришли в онлайн, новых покупателей, частоты этих покупок, за которые площадки будут бороться. Мы говорим не о статичной доле рынка, которую все делят, а о сильно растущей доле всего ритейл рынка, и о том, что происходит внутренняя консолидация", - считает CEO "AliExpress Россия".

Так, указал Сергеев, российский онлайн-рынок по-прежнему, исторически, сильно фрагментирован. В Китае топ-игроки занимают около половины рынка, а в США - даже больше. В России, отметил он, крупнейшие российские онлайн-площадки занимают только порядка трети рынка. Глава "AliExpress Россия" напомнил, что ключевые игроки продуктового сетевого ретейла в России также изначально конкурировали за аудиторию с рынками и несетевой торговлей и, лишь когда проникновение сетевой розницы достигло "критической массы", переключились на конкуренцию между собой.

"Будет происходить консолидация. Мелкие онлайн-магазины будут постепенно уходить с рынка, потому что люди у нас или на других маркетплейсах будут покупать и условно и телефоны, и обувь, и чашки для дома, которые они покупали в разных магазинах. Потому что онлайн-площадки смогут предложить более качественный сервис, больший ассортимент, лучшее предложение, у них больше возможностей давать скидки, чтобы мотивировать клиента покупать", - пояснил Сергеев, указав, что от конкуренции на рынке в первую очередь выигрывает покупатель.

"Мы видим себя как торговый центр, в котором мы поддерживаем помещение, обеспечиваем порядок, но внутри каждого магазина может происходить то, что считает нужным владелец этого магазина. В этом смысле нам кажется, что у нас есть определенные отличия от других площадок на рынке: модель настоящего маркетплейса, дружественного к продавцам, а также наличие кроссбордера, который дает очень большой, невоспроизводимый ассортимент и при этом дает очень большую клиентскую базу. На основе этой клиентской базы построение локального бизнеса и доступ к российским продавцам - возможность продавать этой аудитории", - заключил CEO "AliExpress Россия".