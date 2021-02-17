Стартовал заочный этап детского международного конкурса по искусственному интеллекту

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Сбер" объявил о начале заочного этапа Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, проводимого банком и его партнерами. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Сбера".

Конкурс проводится совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, участниками которого являются "Сбер", Mail.ru Group, "Газпром нефть", МТС, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Яндекс", объединившиеся для совместного развития компетенций в области искусственного интеллекта и ускоренного внедрения этих технологий в образовании, научных исследованиях и практической деятельности бизнеса.

"На платформе Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного "Сбером" и Альянсом в сфере искусственного интеллекта, стартовал заочный этап конкурса. В ходе него с помощью технологий искусственного интеллекта участникам предстоит решить задачи по распознаванию лиц и установлению причинно-следственных связей в предложении. Регистрация и возможность решить задания квалификационного этапа будут доступны на платформе конкурса до 1 июля 2021 года", - сообщила пресс-служба.

Регистрация и задания для участников доступны на сайте конкурса aiijc.com. В ходе заочного этапа пройдет квалификация, справившиеся с ней участники объединятся в команды для решения в режиме онлайн более сложных заданий от ведущих технологических компаний России, говорится в сообщении. Лучшие команды выйдут в финал, который пройдет в конце 2021 года в Москве.

"Мы сделали наш международный конкурс максимально доступным для любого школьника, который интересуется технологиями искусственного интеллекта. Задания квалификационного этапа не требуют специальной подготовки или оборудования, но в то же время это отличная возможность получить новые знания об искусственном интеллекте и подготовиться к более сложным кейсам от технологических компаний", - цитируют в сообщении вице-президента "Сбера", директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Марину Ракову.

По информации пресс-службы, общий призовой фонд конкурса составит 10 млн рублей.