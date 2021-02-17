Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,77 руб.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,17% - до отметки 73,77 руб., курс евро понизился на 0,06%, до 89,225 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 курс доллара находился на уровне 73,71 руб. (+0,1%). Евро ускорил снижение до 0,3% и торговался на отметке 89,01 руб.

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00, индекс Мосбиржи потерял 0,1% и достиг 3491,81 пункта, индекс РТС снизился на 0,07% - до 1493,48 пункта.

К 10:19 биржевые индексы торговались уже в "зеленой" зоне. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3498,06 пункта (+0,08%), индекс РТС поднимался на 0,01% - до 1494,76 пункта.