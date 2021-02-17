Эксперимент по прослеживаемости товаров в РФ продлен до 30 июня

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по прослеживаемости товаров в России продлен до 30 июня 2021 года. Как сообщила в среду пресс-служба правительства, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эксперимент по прослеживаемости товаров будет продлен до 30 июня 2021 года, - говорится в сообщении. - Это позволит бизнесу и контрольным органам лучше подготовиться к началу эксплуатации национальной системы прослеживаемости (НСП), в том числе завершить оптимизацию программного обеспечения".

Эксперимент стартовал летом 2019 года и первоначально был рассчитан до конца 2020 года.

В пресс-службе правительства РФ отметили, что такая система прослеживаемости формируются во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), она предусматривает контроль над товарными партиями на основании документов, без использования идентификационных знаков. "На сегодняшний день в рамках эксперимента контролируются несколько групп товаров, в их числе - холодильники, стиральные машины, электронные интегральные схемы. Конкретный перечень продукции утверждается решением Совета Евразийской экономической комиссии", - говорится в пресс-релизе.

Формирование национальной системы прослеживаемости призвано снизить объемы контрафакта, оградить граждан от некачественных и потенциально опасных товаров, поддержать добросовестных предпринимателей. "Ее запуск в формате ЕАЭС позволит обеспечить максимальную прозрачность товарных потоков, как на территориях стран - участниц союза, так и в трансграничном формате", - подчеркнули в правительстве.

Согласно материалам Минфина РФ, участие предпринимателей в эксперименте носит добровольный характер.