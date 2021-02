"Лукойл" предложил выкупить австралийскую компанию FAR за примерно $170,8 млн

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в России частная нефтяная компания "Лукойл" сделала предложение австралийской компании FAR, участнице проекта в Сенегале, о выкупе 100% ее акций по 2,2 австралийских доллара за штуку (примерно $1,7). Об этом говорится в сообщении австралийской компании.

В нем отмечается, что предложение "Лукойла" не является юридически обязывающим и его еще должен одобрить совет директоров "Лукойла". Российская компания изъявила готовность приобрести не менее 50,1% акций в FAR.

При этом FAR отложила намеченное на 18 февраля собрание акционеров, на котором они должны были рассмотреть вопрос о продаже доли в сенегальском проекте RSSD австралийскому гиганту Woodside. В августе 2020 года Woodside реализовала преимущественное право выкупа 40% доли в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Республике Сенегал, на которую ранее претендовал "Лукойл".

Из сообщения FAR также следует, что компания дважды допустила дефолт по платежам, связанным с реализацией проекта RSSD: в январе 2021 года на $19,9 млн и в феврале на $24 млн. у FAR есть время до июля 2021 года, чтобы либо выплатить долги, либо потерять долю в проекте. "Лукойл" в своем предложении указал, что готов предоставить "разумную финансовую поддержку FAR, чтобы выйти из состояния дефолта в отношении RSSD".

FAR назначил Baker McKenzie консультантом по предложению "Лукойла".

"Лукойл" принял окончательное инвестрешение по проекту в Сенегале в начале 2020 года. В конце июля компания заключила соглашение о приобретении 40% в Cairn Energy, но в августе эта доля досталась Woodside.

По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн баррелей нефтяного эквивалента. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи 5 млн тонн нефти в год. Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператор проекта - компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры - компания FAR (15%) и сенегальская государственная компания Petrosen (10%).

FAR была образована в Западной Австралии в 1984 году. Помимо проекта в Сенегале, она также ведет разведку в Гамбии и Гвинее-Бисау.