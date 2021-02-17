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Госдума ввела штрафы за нарушение условий лицензии на разработку недр даже без ее ведения

Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который позволяет привлекать к административной ответственности лиц за нарушение условий лицензии на пользование недрами даже при условии, что работы не начинались.

Документом предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, или требований утвержденного технического проекта и иной проектной документации, вне зависимости от факта пользования недрами.

Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

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