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Совфед разрешил включать в электронную трудовую книжку стаж до 2020 года

При реализации соответствующего документа, отмечают в кабмине, произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех его должностях, переводах, основаниях увольнения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

"Законопроектом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы Пенсионного фонда России с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке", - говорится в пояснительной записке.

При реализации документа, отмечают в кабмине, произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех должностях (профессиях), по которым он осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.

"Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа (профессиональной службы) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования", - считают в правительстве.

По мнению кабмина, инициатива упрощает взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе. "Таким образом, законопроектом расширяются возможности для реализации прав граждан в сфере электронного взаимодействия", - отмечается в сопроводительных материалах.

Электронные трудовые книжки были введены в России с 1 января 2020 года. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки только в электронном виде.

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