Путин подписал закон, позволяющий ускорять возбуждение дел о конкуренции на Евро-2020

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ФАС в короткие сроки возбуждать дела о недобросовестной конкуренции при осуществлении мероприятий чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Перечень действий, подпадающих под определение недобросовестной конкуренции, включает любые виды маркетинга с использованием символики Евро-2020 без разрешения организации, а также "создание ложного представления о причастности производителя товара или рекламодателя к UEFA Евро-2020 в качестве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг либо в любом ином качестве".

Согласно общему правилу, принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о недобросовестной конкуренции не допускается без предварительного вынесения соответствующего предупреждения хозяйствующему субъекту и до завершения срока его выполнения.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, закон вводит специальное правовое регулирование подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу, по которому нарушение коммерческих прав UEFA и недобросовестная конкуренция в данной сфере приведут к возбуждению административных дел, минуя стадию вынесения предварительного предупреждения. Речь прежде всего идет о незаконном использовании символики.

Аналогичная норма действовала в период подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу до 15 августа 2018 года включительно, что позволило надлежащим образом исполнить правительственные гарантии перед FIFA и минимизировать количество нарушений антимонопольного законодательства, связанных с проведением чемпионата мира, указывали в кабмине.