Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области электросвязи и доставки почты

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял постановление о выходе страны из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Такое решение приняло большинство членов правительства на заседании в среду.

Соглашение было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке. Этим документом страны - участницы СНГ договорились "координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи". Однако, как сказано в пояснительной записке к проекту о выходе из соглашения, "для Украины с момента подписания указанного договора он не был практически реализован". "Сегодня Украина может сотрудничать со странами - участницами СНГ на уровне двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, заключенных в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза, исходя из национальных интересов", - подчеркнуто в пояснительной записке.

В правительстве утверждают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

После 2018 года Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.