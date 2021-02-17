ЕС подпишет второй контракт с BioNTech и Pfizer о поставке 300 млн доз вакцины от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подпишет второй контракт с германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer на доставку в ЕС дополнительных 300 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщила в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис.

"Сегодня днем я подпишу второй контракт с BioNTech и Pfizer для получения дополнительных 300 млн доз вакцины от COVID-19. Это следует за нашим соглашением от 8 января, достигнутым с компаниями", - написала она в Twitter.

В прошлом году Еврокомиссия подписала с Pfizer контракт на предзаказ 300 млн доз вакцины, которые компания должна поставить до конца сентября 2021 года. Таким образом, после подписания нового контракта ЕК намерена купить у этой компании 600 млн доз препарата.

В то же время агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на свои источники в Брюсселе, что Pfizer до сих пор не смогла поставить странам Евросоюза 10 млн доз вакцины, которые должны были быть получены еще в декабре прошлого года. В целом, по информации агентства, к середине феврале Pfizer не смогла поставить государствам сообщества свыше 30% законтрактованных доз препарата.