Госдума одобрила в I чтении расширение перечня активов для вложения целевого капитала НКО

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня активов, в которые можно осуществлять инвестирование денежных средств, составляющих целевой капитал некоммерческой организации (НКО). Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект дополняет перечень этих активов такими продуктами, как инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, а также клиринговые сертификаты участия. Кроме того предусматривается, что при доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допускается в случае, если заключение таких договоров предусмотрено договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, заключенным некоммерческой организацией - собственником целевого капитала с управляющей компанией.

Законопроектом предлагается ограничить предельный размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

Проект закона коснется также полномочий Банка России. В настоящее время на Банк России возлагаются полномочия по установлению требований по ограничению рисков при заключении управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление целевым капиталом, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также по установлению порядка и сроков расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании целевого капитала.

Законопроектом предлагается исключить компетенцию Банка России в части регулирования отдельных частных аспектов такой деятельности, отнеся их на условия договора доверительного управления между учредителем доверительного управления и управляющей компанией.