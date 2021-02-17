Турпоток на Ямал может вырасти более чем на 20% в 2021 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прогнозируют увеличение турпотока в регион в 2021 году более чем на 20%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента молодежной политики и туризма правительства ЯНАО в среду.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщали, что из-за пандемии коронавируса турпоток на Ямал в 2020 году снизился на треть и составил 125 562 человека.

"В 2021 году на Ямале прогнозируется приезд более 160 тыс. туристов. По прогнозной оценке Ростуризма, восстановление объемов внутреннего туризма ожидается ко второму полугодию 2022 года", - сказали в департаменте.

Всего на территории региона работают 63 турфирмы. "В период 2020 года одно туристическое агентство закрылось, также открылось новое туристическое агентство в селе Яр-Сале", - добавили в департаменте.

В правительстве также рассказали, что в 2020 году 36 ямальских турагентов и три туроператора получили субсидии на возмещение затрат на общую сумму чуть более 3,5 млн руб. По условиям предоставления этой меры поддержки, туроператоры могли получить до 200 тыс. рублей, а туристические агентства - до 100 тыс. рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта.