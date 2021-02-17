В "Ростелекоме" рассказали о новой подводной линии связи в Калининград

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 17 февраля. / ТАСС/. Завершение строительства компанией "Ростелеком" новой подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Кингисепп - Калининград" является важным событием не только для Калининградской области, но и для всей России. Это позволит не переживать за возможные перебои на сетях, которые расположены на территории других стран, сказал журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров "Ростелекома" Сергей Иванов.

"В условиях пандемии количество командировок даже внутри России, как вы догадываетесь, резко сократилось, но сегодня не прилететь в Калининград я не мог, потому что считаю действительно очень важным событием [завершение строительства ПВОЛС "Кингисепп - Калининград"] и не только для Калининградской области, а для всей России. Потому что Калининград, наконец, получил абсолютно независимую, безопасную систему оптоволоконной связи с материком, скажем так, с материковой Россией. Теперь не надо бояться и думать, а что может случиться, если вдруг в существующей линии связи, проходящей через территорию Польши или Литвы, какие-то перебои возникнут. Теперь не возникнут", - сказал он.

Иванов также отметил, что уровень проникновения интернета в домовладения жителей Калининграда составляет 92%, что превышает средний уровень в городах России. "Строительство этого кабеля заняло два года, из них практически год - это проектирование <...>, мы получили все, в том числе международные шведские и финские согласования, и, собственно, один год занимались уже непосредственно работой по дну Балтийского моря от Кингисеппа до Калининграда, работы завершены, и теперь, я думаю, это послужит дальнейшим толчком для развития Калининградской области", - добавил он.

В среду "Ростелеком" сообщил о завершении строительства подводной волоконно-оптической линии связи "Кингисепп - Калининград", построенной для повышения доступности услуг связи на территории России. Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1 115 км, пропускная способность - 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая ПВОЛС обеспечит готовность цифровой инфраструктуры "Ростелекома" к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг и решений, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.