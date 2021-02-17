{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФНС собрала в 2020 году в бюджеты всех уровней более 28 трлн рублей

ФНС собрала в 2020 г. в бюджеты всех уровней более 28 трлн руб. - Силуанов.

Новость дополняется

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть
Эти проверки дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд рублей
Читать полностью