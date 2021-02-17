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ФНС в 2022 году запустит систему выявления рисков трансграничных операций

Пилотный проект запустят в 2021 году в Санкт-Петербурге, в Калужской и Ростовской областях

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2022 году планирует запустить единую систему выявления рисков при проведении трансграничных операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНС по итогам заседания расширенной коллегии.

"Говоря о контроле за трансграничными операциями, Даниил Егоров [глава ФНС] рассказал, что в 2022 году планируется внедрить единую систему выявления рисков таких операций. В этом году будет запущен соответствующий пилотный проект в Санкт-Петербурге, в Калужской и Ростовской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит организовать полноценный контроль за такими операциями, а также повысить эффективность по этому направлению, в том числе за счет адресных методологических разъяснений, наличия материалов до начала выездных налоговых проверок и реализации этих процедур в АИС "Налог-3".

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