{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции Beluga Group на Мосбирже выросли на 40%

Стоимость акций достигла 4 442 рублей за бумагу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций Beluga Group в ходе торгов на Московской бирже выросла на 40%, достигнув 4 442 рублей за бумагу, следует из данных торговой площадки.

В компании отметили, что менеджмент приложит все усилия для того, чтобы оправдать проявленное акционерами доверие хорошими операционными и финансовыми результатами.

Кроме того, компания извещает акционеров и инвесторов, а также других заинтересованных лиц, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров.

Beluga Group - лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий в России, а также один из крупнейших импортеров крепкого алкоголя в стране. Группе принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

Теги
Россия
Стоимость биткойна впервые достигла $52 тыс.
Курс криптовалюты обновил исторический максимум
Читать полностью