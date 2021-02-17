Мишустин 18 февраля посетит Псков, где встретится с резидентами ОЭЗ "Моглино"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Псковскую область в четверг, 18 февраля. Как сообщила пресс-служба кабмина, премьер планирует посетить несколько промышленных объектов региона и встретиться с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино".

"В ходе поездки Мишустин также посетит особую экономическую зону "Моглино". Там он побывает на площадке <...> завода "Титан-Полимер", на предприятии по изготовлению лакокрасочной продукции "Нор-Маали" и встретится с резидентами особой экономической зоны", - говорится в сообщении пресс-службы главы правительства. Также в графике председателя правительства осмотр строящегося комплекса "Социальный городок" в деревне Борисовичи. По итогам поездки премьер побеседует с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.