Посол США в Греции заявил, что США будут содействовать снижению зависимости от газа из РФ

АФИНЫ, 18 февраля. /ТАСС/. Посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил в ходе форума "Афинские энергетические диалоги", что его страна будет поддерживать крупные инфраструктурные проекты, которые будут содействовать снижению зависимости Европы от российского газа. Высказывания главы дипмиссии опубликовала пресс-служба посольства в среду на своем сайте.

Пайетт выразил мнение, что сотрудничество США и Греции должно стать еще сильнее, напомнив, что "президент [США Джо] Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения" между двумя странами. "У нас есть несколько основ нашего сотрудничества в области энергетики. Мы много раз говорили о том, насколько важной стала роль Греции как движущей силы энергетической безопасности и энергетической диверсификации в Юго-Восточной Европе. Я думаю, очень важно, что даже в этот год пандемии крупные инфраструктурные проекты, такие как Трансадриатический газопровод (TAP), трубопровод IGB [Греции] с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединяющий газопровод между Грецией и Северной Македонией, продвигаются вперед. И они меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа, так что это все меры, которые мы будем продолжать поддерживать", - сказал Пайетт.

Он подчеркнул, что, кроме того, сейчас Соединенные Штаты снова вернулись в Парижское соглашение по климату. "И мы видим фантастические перспективы для более глубокого сотрудничества между Грецией и США в области возобновляемых источников энергии. Это то, что я уже обсуждал с министром [охраны окружающей среды и энергетики Греции Костасом] Скрекасом. <...> Критическое важное значение администрация Байдена придает тому, как Соединенные Штаты и Европа вместе работают над достижением наших общих целей в области климата. Так что я очень рад тому, что мы можем сделать в этой области", - сказал посол.

Поставки СПГ

Он заявил, что очень гордится тем фактом, что Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию. "Эти новые инфраструктуры, о которых я говорил, такие как трубопровод TAP, такие как установка регазификации в Александруполисе, важны, потому что они повышают энергетическую устойчивость и диверсификацию энергопоставок. Это также действительно важная часть энергетического перехода Греции. Мы решительно поддерживаем амбициозную цель премьер-министра [Греции Кириакоса] Мицотакиса по отказу от производства бурого угля к 2028 году. Единственный способ добиться этого - использовать газ в качестве промежуточного топлива, и мы приветствуем тот факт, что большая часть этого газа сейчас не будет поступать из России по трубопроводам, а это будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру. Таким образом, мы рассматриваем СПГ как важнейшее промежуточное топливо", - сказал посол.

Он напомнил, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что позиция США по "Северному потоку - 2" не изменилась и очень ясна. "Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток - 2" - плохая сделка. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, а также потому что это идет вразрез с заявленными самим Европейским союзом целями в области энергетики и безопасности", - утверждал Пайетт.