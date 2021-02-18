"Ъ": Telegram планирует привлечь $1 млрд через конвертируемые облигации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Telegram Group Inc. планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди инвесторов из России, Европы, Азии, и Ближнего Востока. Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, минимальный чек для участия в размещении составит $50 млн. Однако, по информации одного из источников, он может быть снижен до $10 млн. Организаторами размещения выступает Telegram, а агентами - банки и брокеры в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Американцы, как утверждает источник газеты, не смогут участвовать в размещении.

Как отмечает "Коммерсантъ", облигации будут выпущены на пять лет, при этом ежегодно будет выплачиваться купон, предварительно в размере 7-8% от суммы долга. В случае проведения IPO в течение пяти лет владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

В конце декабря основатель сервиса Павел Дуров сообщил, что Telegram начнет монетизироваться с 2021 года, так как число активных пользователей мессенджера приближается к 500 млн. На его поддержание требуется "по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов". Раньше Дуров покрывал издержки из собственных средств, но масштаб проекта делает это невозможным. Он уточнил, что сервис останется бесплатным для обычных пользователей, но появятся платные функции для бизнес-аккаунтов.