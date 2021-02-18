В Роскачестве проверили ликерные вина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Роскачество проверило ликерные вина, которыми торгуют в российских магазинах, и рекомендует покупать их с выдержкой 10-15 лет. Об этом говорится в сообщении организации.

"В магазинах далеко не всегда идеальные условия хранения, и долгое пребывание на полке большинство вин не улучшает. Однако с ликерными винами ситуация иная. Если найдете в продаже вина, которым сейчас 10-15 лет, считайте, что вам повезло. Тем более, что стоит большинство таких вин не так дорого", - сказал председатель дегустационной комиссии "Винного гида России", президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, слова которого приводятся в сообщении.

При этом в организации отметили, что это может не относиться к винам с высоким содержанием сахара. "Для того, чтобы быть уверенными в качестве "винных сладостей", обращайте внимание на контрэтикетку", - советуют эксперты. Они также напомнили, что лучшие российские вина имеют указание "защищенного географического указания (ЗГУ) ликерное". Также для вин высокого качества обычно указывается срок выдержки в дубовых бочках, лучшие из которых проводят в подвалах не менее трех лет до попадания в бутылку.

В Роскачестве рекомендует вина с небольшой выдержкой охлаждать перед употреблением. При этом большинство ликерных вин можно подавать при температуре около 18 градусов. Эксперты рекомендуют употреблять ликерные вина без сопровождения в виде закуски. "Если подбирать десерт, лучшим вариантом будет обычное ванильное мороженое. Ликерные вина также могут входить в состав различных десертов и соусов", - считают в организации.

В организации напомнили, что за три года существования "Винного гида России" эксперты Роскачества оценили несколько десятков ликерных вин, сделанных из российского винограда. Исследование 2020 года дополнило коллекцию лучших ликерных России 15 новыми винами - теперь в общем рейтинге их 86. Все вина, приобретенные сертифицированными закупщиками Роскачества в рознице, получили оценки экспертного жюри не только выше ГОСТ, но и более высокую, чем установлено повышенным стандартом Роскачества для "Винного гида России" - 78 баллов из 100 и более.

По данным экспертов, все лучшие российские ликерные вина, включая те, чей возраст перевалил за 10 лет, стоят на полках не более 1 тыс. рублей, а большинство вин в исследовании было куплено дешевле 700 рублей за 0,75 л. Зарубежные крепленые вина с такой же выдержкой будут стоить существенного дороже.