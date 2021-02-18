Власти Петербурга ожидают роста ВРП в 2021 году на 3,7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Петербурга в 2021 году ожидается на уровне 4,8 трлн рублей, что на 3,7% больше уровня 2020 года. Об этом говорится в ответе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию на запрос ТАСС.

"В соответствии со среднесрочным прогнозом валовый региональный продукт Санкт-Петербурга в 2021 году составит 4,844 трлн рублей или 103,7% к 2020 году в сопоставимых ценах", - говорится в ответе.

По предварительной оценке комитета, в 2020 году объем ВРП в сопоставимых ценах сократился 4% относительно 2019 года и составил 4,478 трлн рублей. Фактические данные Росстата за 2020 год будут опубликованы в конце февраля 2022 года.