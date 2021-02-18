Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,8 руб.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,13%, до 73,81 руб., курс евро - на 0,16%, до 89,91 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:42 мск курс доллара находился на уровне 73,8 руб. (+0,12%). Евро торговался на отметке в 88,9 руб. (+0,15%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,43% и достиг 3451,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,87% - до 1475 пунктов.

К 10:35 мск биржевые индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3438,87 пункта (+0,06%), индекс РТС поднимался на 0,38% - до 1467,86 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,78% - до $64,84 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,7% и торгуется на уровне $61,6 за баррель.