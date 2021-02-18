Кабмин внес в Госдуму законопроект о снижении процентов пенсионных взносов для IT-компаний

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроект о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний. Текст размещен в думской электронной базе.

Как отмечено в пояснительных материалах, "для данной отрасли, в частности для организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, законодательством на период с 2011 по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8,0 процентов".

Законопроектом предлагается "для указанных организаций установить, начиная с 2021 года, бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6,0 процентов".