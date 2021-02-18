В СФ просят Минфин увеличить выплаты из бюджета для обеспечения жильем сотрудников ФСИН

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением увеличить бюджетные ассигнования для обеспечения жильем сотрудников ФСИН. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно закону, единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения предусмотрена сотрудникам, имеющим общую продолжительность службы в учреждениях и органах не менее 10 лет в календарном исчислении.

"На учете для получения выплаты состоят 16 343 сотрудника ФСИН. Прогнозируемая потребность в средствах федерального бюджета для предоставления единовременной социальной выплаты на период 2019-2021 годов составляет 68 млрд рублей", - говорится в письме.

При этом, как отмечает сенатор, объемы финансирования планируются на уровне 1,9 млрд рублей ежегодно, что составляет только 2,8% от прогнозируемой потребности и позволит предоставить единовременную социальную выплату ориентировочно 500 семьям сотрудников ФСИН. При таких лимитах сотрудники ФСИН, которые стоят в конце очереди, получат выплату не ранее чем через 25 лет, заявил Кутепов.

"На основании изложенного прошу рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований Федеральной службе исполнения наказаний с целью реализации закона о предоставлении сотрудникам единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения", - пишет сенатор.

Кутепов добавил, что выплата предоставлена в 2013 году 49 очередникам, в 2014 году - 480 сотрудникам, в 2015 году - 650, в 2016 году - 627, в 2017 году - 466, в 2018 году - 489, в 2019 году - 610. В настоящее время выплата предоставляется сотрудникам ФСИН, имеющим трех и более совместно проживающих с ними детей, принятым на учет в 2014 году, а также сотрудникам, принятым на учет до 10 февраля 2014 года включительно.