"Магнит" запустит суперприложение с кредитным брокером и оплатой "коммуналки"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Магнит" запустит кредитного брокера и оплату коммунальных услуг в своем суперприложении, говорится в презентации ретейлера.

На базе программы лояльности "Магнит" создает суперприложение, которое включает в себя полезные для покупателей сервисы и предложения, в том числе e-commerce, платежный сервис, услуги мобильной связи, персональное промо и скидки от партнеров. В 2021 года в приложении "Магнита" появятся кредитный брокер, оплата коммунальных услуг, штрафов и налогов, а в будущем, возможно, и лайфстайл-сервисы - например заказ такси, покупка билетов в кино или театры, следует из презентации компании.

Первым шагом к созданию суперприложения стал запуск в декабре 2020 года платежного сервиса Magnit Pay, который автоматически выпускает виртуальную банковскую карту. При оплате клиенты получают бонусы в программе лояльности. Как ожидается, Magnit Pay будут пользоваться порядка 450 тыс. активных клиентов ретейлера. Сейчас уже выпущено порядка 1,5 млн виртуальных карт.

Также в январе ретейлер сообщил о планах создать собственного виртуального мобильного оператора Magnit Mobile. Сейчас идут подготовительные процедуры, в том числе получение лицензии. Старт пилота в одном из регионов России запланирован на 2021 год.