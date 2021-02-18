ФАС зафиксировала рост рекламных спам-звонков в 2020 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала рост доли рекламных спам-звонков и сообщений на телефоны абонентов в 2020 году от общего числа нарушений рекламного законодательства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, в 2020 году ведомство рассмотрело свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей и выдано свыше 2 тыс. предписаний. При этом наибольшее количество нарушений фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия, - 21% от общего числа нарушений. Еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%, отметили в ФАС.

В ведомстве рассказали, что в январе 2021 года состоялась встреча представителей ФАС и операторов сотовой связи, на которой рассматривались варианты решения сложившейся ситуации со спам-звонками и сообщениями.

"В решении этой проблемы больше значение имеет участие самих операторов. Сегодня они разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов, они находятся в высокой стадии готовности. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но их тысячи, и неправильно бегать за каждым из них. Нужно системно решить эту проблему совместно с операторами связи", - цитирует руководителя ФАС Максима Шаскольского пресс-служба.

В сентябре 2020 года Минцифры РФ сообщало, что совместно с другими ведомствами и операторами связи разрабатывают законопроекты, которые позволят блокировать телефонные номера спамеров и бороться с телефонным мошенничеством. В целом разработка мер борьбы с телефонным мошенничеством в России сегодня идет в рамках межведомственной рабочей группы, куда, помимо Минцифры, входят представители операторов связи, банков, МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Банка России.