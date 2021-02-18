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Источник опроверг информацию о возобновлении дела в отношении Фридмана

Речь идет о банкротстве испанской компании Zed WorldWide

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании не возобновила производство по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide в отношении бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в его компании Letterone.

По данным источника, информация о возобновлении дела "не соответствует действительности". "Была судебная ошибка, - уточнил собеседник агентства. - Дело Zed против Фридмана прекращено".

Как передает газета El Mundo, ранее Национальная судебная коллегия Испании "по ошибке" вызвала в суд двух человек для дачи показаний по делу. Однако после суд решил признать эту меру недействительной.

В декабре 2020 года сообщалось, что судья приостановил производство по делу о банкротстве Zed WorldWide в отношении Фридмана, поскольку в действиях предпринимателя не было найдено состава преступления.

В августе 2019 года Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считало, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая являлась значительно ниже рыночной.

Как утверждала сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. Ранее он направил испанской прокуратуре документ, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.

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