"Газпром нефть" увеличила реализацию судовых топлив в 2020 году в 3,5 раза

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть Марин Бункер" - по итогам 2020 года в 3,5 раза увеличил реализацию "борт в борт" судовых топлив, соответствующих экологическим требованиям международной конвенции MARPOL, - до 1,1 млн тонн, сообщает компания.

"Вступившие в силу в начале 2020 года требования MARPOL изменили топливный ландшафт всей судоходной отрасли: вместо традиционного судового мазута все большим спросом пользуются нефтепродукты с содержанием серы менее 0,5%. В "Газпром нефти" были заранее спланированы инвестиции в модернизацию переработки, что позволило заблаговременно начать на Омском НПЗ выпуск экологичного топлива и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты с высокими экологическими характеристиками", - заметил генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Алексей Медведев.

Рост реализации топлива в 2020 году позволил предприятию занять более 20% рынка низкосернистых и ультранизкосернистых бункерных топлив в России.

Компания отмечает, что в декабре 2020 года первый в России СПГ-бункеровщик "Дмитрий Менделеев" был спущен на воду для заключительного этапа монтажных работ. "Планируется, что бункеровщик "Газпром нефти" будет введен в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года", - добавили в компании.