В ЦБ напомнили рейтинговым агентствам о рисках от их оценок

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рейтинговые агентства должны осознавать создающиеся риски при публикации своих оценок, в частности банковской системы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

В четверг рейтинговое агентство "Эксперт РА" сообщило, что до 33 российских кредитных организаций в течение 2021 года рискуют потерять лицензию.

"У любых аналитиков должна быть ответственность за результат, который публикуется. И профессиональные аналитики обычно работают именно в профессиональной сфере, а не пытаясь подогреть эмоции. И это бывает чувствительно, особенно в периоды стрессов, которые у нас тоже бывают, мы это все понимаем. Посмотрим еще раз на международное регулирование, даже не столько рейтинговых агентств, сколько аналитиков. Но, по-моему, эта сфера не должна подвергаться какому-то очень серьезному регулированию со стороны регуляторов, как нас. Готовы вернуться, вместе с банковским сообществом пообсуждать, если есть такая озабоченность", - сказала Набиуллина, добавив, что рейтинговые агентства должны понимать риски от тех или иных оценок.

При этом глава Банка России отметила, что регулирование этого вопроса и тем более отзыв лицензии в отдельных случаях будет "не совсем адекватной реакции на такую аналитическую деятельность рейтинговых агентств".